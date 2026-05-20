Giovane accoltellato a Milano, 20 anni in primo grado per Alessandro Chiani, esecutore materiale

Dieci mesi invece per il complice Mohamed Atia, reo di omissione di soccorso

Il Gup di Milano, Alberto Carboni ha condannato in primo grado a 20 anni, Alessandro Chiani, esecutore materiale dell’accoltellamento, tentato omicidio pluriaggravato e rapina ai danni di Davide Cavallo avvanuta lo scorso ottobre in Corso Como a Milano. Il giovane a causa delle lesioni è rimasto invalido. Dieci mesi invece per il complice Mohamed Atia, reo di omissione di soccorso.

Il pubblico ministero Andrea Zanoncelli aveva chiesto rispettivamente 12 e 10 anni di reclusione.

La vicenda

Il gruppo ha avvicinato il ragazzo, chiedendogli una sigaretta e di poter cambiare una banconota da 20 euro. Quando lo studente ha tirato fuori i soldi, uno dei 17enni gli ha strappato di mano una banconota da 50 euro ed è fuggito con gli amici. Il 22enne li ha inseguiti ma sotto i portici di un hotel è stato violentemente preso a calci e a pugni, anche mentre era a terra, come mostrano i video di alcune telecamere. Durante il pestaggio, il 18enne Alessandro Chiani lo ha accoltellato, provocandogli un collasso polmonare e una lesione spinale. Le ferite gli hanno causato danni che potrebbero essere permanenti, con scarse possibilità di un pieno recupero motorio.