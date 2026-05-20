Come difendersi dalla disidratazione, a “Elisir” stamani su Rai 3

Sarà dedicato alla disidratazione il primo approfondimento della nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, in onda mercoledì 20 maggio alle 10.50 su Rai 3.

Quali sono i sintomi con cui si manifesta la disidratazione, che in estate viene favorita anche dalle alte temperature e dall’eccessiva sudorazione? Qual è il modo migliore per reintegrare i sali minerali insieme ai liquidi? E quali sono le bevande da evitare durante la stagione calda? Ne parlerà Claudio Ferri, ordinario di Medicina Interna all’Università dell’Aquila.

Nella rubrica successiva, “È vero che?”, ampio spazio alla voce, prezioso indicatore della salute. Come si possono prevenire danni alle corde vocali? Quando afonia o raucedine devono allertare e indurre a consultare un medico? Ad approfondire questo argomento sarà Franco Fussi, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria, responsabile del Master in Vocologia all’Università di Bologna.

Infine, la rubrica “ABC della salute” sarà dedicata al sesso in terza età, una componente naturale e fondamentale del benessere psicofisico degli anziani. Nonostante gli adattamenti fisiologici dovuti al passare degli anni, anche la sessualità in età avanzata può essere vissuta in modo appagante. Ne parlerà Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia e Sessuologia Medica all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.