“Albe – A Life Beyond Earth” stasera su Rai 5

Sette persone di Roma e provincia condividono passioni ed esperienze legate ai contatti, all’ufologia e alla spiritualità cosmica nel doc di Elisa Fuksas “Albe – A Life Beyond Earth”, su Rai 5

Sette persone di Roma e provincia condividono passioni ed esperienze legate ai contatti, all’ufologia e alla spiritualità cosmica nel doc di Elisa Fuksas “Albe – A Life Beyond Earth”, in onda mercoledì 20 maggio alle 16.35 su Rai 5. Sono persone vere, normali “cittadini al di sopra di ogni sospetto”, eppure si considerano ricercatori speciali, pionieri di una nuova consapevolezza che, ne sono convinti, arriverà dallo spazio. Sono tutti protagonisti o testimoni di eventi straordinari che hanno cambiato le loro vite, il tipo di eventi a cui tutti fanno fatica a credere.