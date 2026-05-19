Vincitore di 3 Nastri d’Argento e 2 David di Donatello, “L’ombra di Caravaggio” su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie “L’ombra di Caravaggio” (Italia/Francia, 2022) di e con Michele Placido, con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti

Il film “L’ombra di Caravaggio” arriva in prima serata (21:10) martedì 19 maggio 2026 su Rai Movie. Siamo a Roma, nel 1610: il successo del grande artista si accompagna a una burrascosa vita privata e a un tormentato rapporto con la Chiesa. Caravaggio è accusato di omicidio, e Papa Paolo V incarica un misterioso investigatore di capire se sia possibile graziarlo. Dall’indagine emerge, a fianco dell’indiscusso talento del pittore, la sua totale irriverenza per i precetti ecclesiastici sull’arte sacra. L’inquisitore gli offrirà la grazia a condizione che egli rinunci definitivamente a dipingere. Lavoro sorprendente, scabroso e sensuale, che ben descrive il tormento dell’artista e le contraddizioni fra arte e committenza che, quando il committente è la potente Chiesa del Seicento, diventano affare di vita e di morte.