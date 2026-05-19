Stasera su Rai 5 “Terezin”, quando la musica è resistenza: la trama del film

Nel 1942 i musicisti Antonio e Martina vengono deportati a Theresienstadt, più noto come ghetto di Terezin, finto “campo modello” della propaganda nazista, dove l’arte maschera l’orrore. Tra concerti forzati e morte, la musica diventa per loro un atto di resistenza e l’unico modo per restare umani. È il film di Gabriele Guidi “Terezin”, in onda martedì 19 maggio alle 22.45 su Rai 5. Nel cast, Dominika Zeleníková, Antonia Liskova, Alessio Boni, Cesare Bocci.