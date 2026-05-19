Raffaele Sollecito a “Belve Crime” con Francesca Fagnani stasera su Rai 2

Stasera su Rai 2 torna “Belve Crime” con Francesca Fagnani. Tra le interviste, quella a Raffaele Sollecito, imputato per il delitto di Perugia

Torna “Belve Crime”, ideato e condotto Francesca Fagnani. Quattro le interviste della seconda puntata – in onda martedì 19 maggio alle 21.20 su Rai 2 – tra cui quella a Raffaele Sollecito, imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007 e assolto in via definitiva nel 2015. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda.

A “Belve Crime”, prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle, Fagnani intervista ogni settimana colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini, per esplorare il lato oscuro dell’animo umano.