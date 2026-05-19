“Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri” stasera su Rai Storia

“Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri” in onda martedì 19 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Storia, intende raccontare fatti ed eventi del secolo scorso attraverso la musica e le canzoni
Il programma “Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri” in onda martedì 19 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Storia, intende raccontare fatti ed eventi del secolo scorso attraverso la musica e le canzoni.
La puntata dedicata al 1958 racconta gli eventi importanti dell’anno, nel segno della canzone italiana più famosa e cantata al mondo: “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno”.
In collegamento Umberto Gentiloni, Amedeo Minghi, Massimiliano Pani. Con Umberto Broccoli e Ada Nardacchione Simona Vanni. Di Umberto Broccoli Gianluca Miligi Andrea Orbicciani e Fania Petrelli. regia Leonardo Sicurello produttore esecutivo Annalisa Vasselli