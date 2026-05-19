Oggi su Rai 3 a “Elisir” le malattie infiammatorie croniche intestinali

A “Elisir” stamani su Rai 3 le malattie infiammatorie croniche intestinali. I fagiolini e la decompressione del disco lombare gli altri temi della puntata

Si occuperà delle malattie infiammatorie croniche intestinali la nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 19 maggio, alle 10.50 su Rai 3, con un focus in particolare sulle patologie del sistema digerente che comprendono la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Come identificarle precocemente e individuare le giuste terapie per controllare l’infiammazione? Lo spiegherà Silvio Danese, direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva all’Ospedale San Raffaele Irccs di Milano.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano” si parlerà dei fagiolini: sono – secondo la classificazione botanica – legumi o possiamo considerarli come verdure a basso contenuto calorico? È vero che aiutano a combattere gastrite, diabete, anemia e osteoporosi? Risponderà a tutte le domande Renata Bracale, docente in Nutrizione Umana presso l’Università del Molise.

Lo spazio conclusivo della puntata sarà dedicato alla rubrica “Come si fa”, nella quale si approfondirà il tema della decompressione del disco lombare: una procedura finalizzata ad alleviare i dischi intervertebrali dalla pressione che ernie, protrusioni e stenosi possono causare. In quali casi si rende necessario questo trattamento? E come viene effettuato? Ne parlerà in studio Francesco Bove, specialista in Ortopedia e traumatologia, docente presso l’UniCamillus International Medical University.