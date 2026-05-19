Joline Terranova nelle radio e in digitale con” Baila”

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali di streaming “Baila”, il nuovo singolo di JOLINE TERRANOVA

“Baila” è un brano pop dance tratto da una storia vera e racconta il viaggio emotivo di una ragazza che, dopo la fine di una relazione importante, si ritrova smarrita e senza direzione. Ma proprio quando tutto sembra perdere significato, una giornata d’estate cambia ogni cosa. Tra il calore della spiaggia, il ritmo del DJ e l’energia di una festa, la protagonista riscopre se stessa e si lascia alle spalle il passato. Un incontro inaspettato riaccende leggerezza e voglia di vivere il momento.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Baila si inserisce nel mio progetto artistico come espressione della mia natura versatile e poliedrica, lontana da uno stile statico. Ho voluto unire l’energia pop dance ad un racconto emotivo ed intimistico di una ragazza portando una fase di leggerezza all’interno del mio percorso musicale. La scrittura del testo è stata fatta in una notte della scorsa estate, notte in cui non potevo prendere sonno perché la mia amica “ispirazione” mi è venuta a trovare e io ho dovuto ascoltarla.”

Il videoclip di “Baila” è stato girato in diverse location suggestive della costa siciliana, che accompagnano visivamente il percorso emotivo della protagonista. Le prime scene sono ambientate presso l’Hotel Palm Beach, tra il pontile e il bordo piscina, dove Joline Terranova appare sola, immersa in un’atmosfera intima e riflessiva. Il racconto prosegue in mare, con riprese in barca nei pressi di Torre Normanna e all’interno di una suggestiva grotta, simbolo di introspezione e passaggio.

Le scene finali sono state girate a Sant’Elia, dove prende forma la dimensione più dinamica e corale del videoclip. Qui, insieme all’attrice Sonia Marino, al DJ Giuseppe Lo Iacono e a Giovanni Plances, si sviluppa la narrazione: la protagonista, interpretata da Sonia Marino, ritrova sé stessa anche grazie all’incontro con un ragazzo e al supporto dell’amica, interpretata da Joline Terranova.