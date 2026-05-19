In replica su Rai 1 “Il commissario Montalbano” con “Le ali della sfinge”

Su Rai 1 “Le ali della Sfinge”, un episodio de Il Commissario Montalbano, diretto da Alberto Sironi e interpretato da Luca Zingaretti, che vede il commissario indagare su un traffico di donne dell’Est
Con “Le ali della Sfinge” si apre un nuovo intricato caso per Salvo Montalbano, il commissario di polizia più amato del piccolo schermo, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti protagonista della collection tv di maggior successo in Italia.
Nel film tv, sempre con la regia di Alberto Sironi, in onda in replica martedì 19 maggio 2026 maggio, alle 21.25 su Rai1, il Commissario Montalbano, già alle prese con i problemi di relazione con la fidanzata Livia sempre distante, si ritroverà a dipanare una complessa vicenda legata ad un traffico di donne provenienti dall’Est europeo, convinte a venire in Italia con la promessa di un lavoro sicuro e poi invece costrette a prostituirsi.
All’origine delle indagini, il ritrovamento su una spiaggia del corpo senza vita di una giovane donna col volto reso irriconoscibile da un colpo di pistola. Unico indizio: una farfalla tatuata sulla spalla destra. Un particolare all’apparenza insignificante, ma che in realtà si rivelerà molto importante nel corso dell’indagine.