Il film “Soldato Peter” stasera su Rai 5: la trama

Un film ispirato alla storia reale di un soldato ungherese di nome Peter Pan: è “Soldato Peter”, diretto da Gianfilippo Pedote e Giliano Carli, in onda martedì 19 maggio alle 21.20 su Rai 5. Nel 1918, verso la fine della Grande Guerra, un giovane soldato austriaco diserta e si avventura oltre le linee italiane, solo e impaurito.

Nel suo cammino, i ricordi d’infanzia si intrecciano agli orrori del fronte, fino a un ritorno alla natura che lo accoglie. Nel cast, Ondina Quadri, Benedetta Barzini, Peppe Servillo, Sergio Bini Bustric, Franz Stefani.