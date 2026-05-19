Il capitalismo etico a “Indovina chi viene a cena?” stasera su Rai 3

A “Indovina chi viene a cena?” un’inchiesta esclusiva indaga i grandi imperi economici costruiti spesso in assenza di regole, trasparenza e tutele per i consumatori, a partire dai più vulnerabili: i bambini

Esiste un capitalismo etico possibile? Martedì 19 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1 a “Indovina chi viene a cena?” un’inchiesta esclusiva indaga i grandi imperi economici costruiti spesso in assenza di regole, trasparenza e tutele per i consumatori, a partire dai più vulnerabili: i bambini.

Dall’India, dove i capelli donati per devozione religiosa vengono trasformati in un business milionario legato al mercato delle extension, fino ai prodotti destinati ai più giovani che arrivano sul mercato senza avvertenze adeguate sui possibili rischi per la salute. Il reportage documenta gli effetti di sostanze chimiche presenti in prodotti di largo consumo utilizzati da bambini e adolescenti, mostrando le conseguenze sulla pelle e sull’organismo.

Al centro anche il ruolo delle grandi piattaforme social: interviste esclusive a insider del settore raccontano come, nonostante risorse e tecnologie disponibili, i colossi digitali non riescano o non vogliano contrastare efficacemente truffe online, contenuti pericolosi, autolesionismo e predatori sessuali. Gli inviati del programma seguono negli Stati Uniti uno dei casi giudiziari più significativi contro i social network, raccogliendo le testimonianze dei genitori coinvolti. Spazio anche all’esperienza dello Stato di New York, che introduce misure per limitare l’uso degli smartphone a scuola a tutela della didattica e del benessere psicologico di studenti e insegnanti. E in Italia, che fine fanno le richieste del ministro dell’Istruzione?