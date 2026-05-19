Giorgia Faraone torna con “Primo tempo”, un EP sull’amore con un’intimità soul-R&B…

“Primo tempo”, il primo EP firmato dalla cantautrice Giorgia Faraone, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali

“Primo tempo”, il primo EP firmato dalla cantautrice Giorgia Faraone, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.



Anticipato dai singoli “Fragile”, “Cento felpe” (featuring Soulcè) e “Come fanno i fiori”, usciti nel 2025, l’EP è composto da 6 brani che ruotano attorno al tema dell’amore e si muovono con grazia tra malinconia e romanticismo.

La produzione musicale è curata da Andrea Rossetti, artista salentino di formazione jazz che, con Giorgia Faraone, condivide una grande passione per la black music.

“Questo EP – racconta la cantautrice – è un viaggio emotivo che si sviluppa come una proiezione a luci soffuse, in cui ogni brano diventa una scena, un frammento di intimità. Il titolo, ‘Primo tempo’, fa riferimento alle atmosfere cinematografiche delle canzoni, perché questo EP è come un film in pellicola che esplora l’amore nelle sue molteplici forme. Inoltre, questi 6 brani ne anticipano altri che faranno parte di un altro EP, ‘Secondo tempo’, di prossima uscita. ‘Primo tempo’, però, non rappresenta un inizio in senso cronologico, ma un insieme di fasi emotive che definiscono l’esperienza amorosa nella sua complessità. Si passa dalla tensione magnetica dell’innamoramento alla frattura della delusione, dalla riscoperta dell’amore verso sé stessi alla difficoltà di restare in equilibrio“.

“Primo tempo” è un EP dalle atmosfere intime e suggestive che dialoga con il cantautorato italiano più influenzato dal soul-R&B.

TRACKLIST

01 Machemifai?

02 Fuoco

03 Come fanno i fiori

04 Cento felpe (feat. Soulcè)

05 Fragile

06 Meno problemi