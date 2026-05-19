Festival delle Creature 2026 – Il 23 maggio a Roma al via la 2ª edizione

Si terrà, presso la Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia, all’interno del Parco di Villa De Sanctis, la presentazione pubblica della, che ha concluso il percorso di redazione e si avvia alla presentazione in Consiglio, prima tappa del percorso nazionale del

Il Festival delle Creature, che per la seconda edizione si terrà ad Assisi (Pg) dal 9 all’11 ottobre 2026, si presenta con una visione ancora più strutturata e aperta, capace di svilupparsi come un percorso nazionale nei territori italiani e di coinvolgere in una piattaforma di dialogo e confronto rappresentanti delle istituzioni, comunità locali, esponenti del mondo scientifico, dell’etica e della cultura, mantenendo al centro la volontà di costruire una consapevolezza pubblica sempre più radicata attorno ai temi della convivenza tra esseri umani, altri animali e ambiente.

In particolare il Festival delle Creature ha avviato, fin dalla sua prima edizione, un percorso di sensibilizzazione rivolto alle amministrazioni comunali, con l’obiettivo di favorire l’adozione di regolamenti per il benessere animale in ogni territorio, come strumenti capaci di accompagnare una convivenza più rispettosa, consapevole e condivisa.

La giornata di Roma (23 maggio 2026), prima città in Italia a istituire un ufficio comunale per la Tutela e il Benessere degli animali d’affezione, si inserisce con forza in questo cammino e ne rappresenta un passaggio di particolare significato, perché offre alla cittadinanza l’opportunità di conoscere da vicino una proposta concreta, matura e già frutto di un importante lavoro istituzionale e partecipato.

L’evento romano, che sarà moderato dalla giornalista Marzia Novelli, vedrà la partecipazione di Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione Capitolina Permanente Ambiente di Roma Capitale, Mario De Sclavis, Comandante Polizia Locale di Roma Capitale, Paolo Giuntarelli, Direttore Regione Lazio, Mauro Caliste, Presidente del Municipio V, Edoardo Annucci, Assessore all’Ambiente del Municipio V, Matteo Frustaci e Valeria Cantelmi della ASL Roma 2, la guardia zoofila Giovanni Recine, presidente Norsaa e i rappresentanti dell’Ufficio del Garante degli Animali di Roma Capitale; sarà articolato in una mattina dall’impronta istituzionale, con occasioni di dialogo tra istituzioni, operatori, associazioni e cittadini sul ruolo dei regolamenti comunali come strumenti di tutela, convivenza e responsabilità pubblica, e un pomeriggio aperto alla cittadinanza, con momenti dedicati ai più piccoli, alla cultura del benessere animale, all’educazione cinofila e al lavoro con i cani sul territorio.

“È un grande piacere per la nostra città ospitare un evento nell’ambito del Festival delle Creature – spiega Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Capitolina Permanente Ambiente di Roma Capitale – Roma è impegnata in un importante percorso per garantire il rafforzamento del benessere degli animali ed il rispetto dei loro diritti e la giornata del 23 maggio, sarà un’occasione importante per presentare la proposta di nuovo Regolamento sulla quale la Commissione Capitolina Ambiente ha lavorato insieme a tantissime associazioni.

Il programma avrà inizio alle ore 10 con la Presentazione della proposta sul nuovo Regolamento del benessere animale del Comune di Roma Capitale, seguito alle ore 12.30 da una pausa di gusto consapevole con degustazioni offerte da Slow Food Roma.

Il pomeriggio, dedicato ad animali, educazione e relazione, proseguirà alle ore 15.00 con Jessica Pannunzi e l’incontro “La CurioScienza in azione”, pensato per i bambini, per stimolare curiosità e sensibilità verso l’ambiente e il mondo animale (Info e prenotazioni Tel. 392 7885168). Dalle ore 16.30 il focus sarà dedicato ai felini con “Il punto di vista dei gatti” insieme a Silvia Rendina. Dalle ore 17.00 spazio al tema della relazione con i cani con Cecilia Brincat con l’incontro esperienziale dedicato al capirsi con i cani.

Con l’appuntamento di Roma, il Festival delle Creature 2026 inaugura il nuovo cammino che, unendo territori e istituzioni, pensiero e pratiche, norme e cittadinanza, farà poi tappa in autunno nel comune di Greccio (RI), nel Lazio, per l’Istituzione del Premio delle Creature e il Summit nazionale delle Regioni, pensato come spazio di confronto tra assessorati e rappresentanti istituzionali impegnati sui temi di ambiente, salute e tutela animale, ospitato in un luogo altamente simbolico nel paesaggio francescano, e tornerà infine ad Assisi dal 9 all’11 ottobre 2026 per la seconda edizione del Festival, che includerà incontri, panel, performance, partecipazione civile, confronto aperto e cerimonie pubbliche, per continuare ad indagare con approccio multidisciplinare e rigoroso il rapporto tra umanità e mondo animale, in concomitanza quest’anno con l’importante ricorrenza dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco.