EKN rafforza la presenza in Europa e punta sulla tecnologia Curated Media

EKN, buy side media company e hub tecnologico parte del Gruppo Numatec, rafforza la propria presenza nel mercato europeo con l’apertura di una nuova sede in Romania

EKN , buy side media company e hub tecnologico, parte del Gruppo Numatec , rafforza la propria presenza nel mercato europeo con l’apertura di una nuova sede in Romania e continua a investire nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il programmatic advertising a 360°.

Fondata nel 2009, EKN supporta agenzie e inserzionisti nell’accesso all’inventory pubblicitaria digitale globale attraverso un ecosistema di piattaforme e tecnologie integrate. Oggi la società è presente in Italia, Spagna, Polonia e Romania, oltre a operare negli Stati Uniti e in America Latina, offrendo soluzioni per il media buying omnicanale su formati display, native, audio, video, mobile, CTV e DOOH.

Curated Media: la nuova tecnologia in esclusiva

All’interno della propria offerta tecnologica, EKN integra diverse piattaforme specializzate per la pianificazione e l’ottimizzazione delle campagne programmatic. Tra le soluzioni su cui la società sta investendo maggiormente c’è Curated Media, tecnologia innovativa di cui EKN detiene l’esclusiva e che consente di semplificare il programmatic advertising attraverso una gestione accurata degli spazi pubblicitari.

La soluzione consente di accedere a Private Marketplace (PMP) personalizzati, compatibili con le principali DSP già utilizzate da agenzie e brand. Grazie all’integrazione con l’intero ecosistema delle Supply-Side Platform (SSP), Curated Media permette di accedere rapidamente a inventory premium e di attivare campagne ad alte prestazioni su diversi canali digitali.

Un team dedicato si occupa inoltre della selezione dell’inventory e dell’ottimizzazione quotidiana delle attività di curation, contribuendo a migliorare efficienza e performance del media buying. Il servizio garantisce elevati livelli di controllo e trasparenza, mantenendo al tempo stesso piena compatibilità con i workflow esistenti.

La soluzione si distingue infine per un modello operativo semplice e flessibile, senza fee aggiuntive né spese minime obbligatorie, che consente agli advertiser di accedere a curated marketplace performanti senza modificare i propri processi di acquisto.

“In un ecosistema digitale sempre più complesso e frammentato, la curation consente di selezionare e organizzare l’offerta pubblicitaria in modo più preciso e strategico, creando un “giardino curato” (Marketplace Privato o PMP) che unisce siti premium a segmenti di pubblico specifici, garantendo maggiore qualità e rilevanza. – commenta Eges Kruja, Direttore Generale di EKN – Con Curated Media vogliamo offrire ad agenzie e brand un accesso più semplice e mirato a inventory premium, migliorando l’efficienza del media buying e le performance delle campagne, mantenendo al tempo stesso la massima flessibilità operativa.”