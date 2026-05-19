Atp Amburgo: Cobolli esce al primo turno, Darderi vince e va agli ottavi

Il tennista romano si è presentato ad Amburgo da campione in carica
Agli Atp Amburgo 2026 finisce subito l’avventura di Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 12 del ranking, ha perso all’esordio in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 contro il peruviano Juan Ignacio Buse, n. 57 Atp.
Cobolli si è presentato sulla terra rossa di Amburgo da campione in carica, motivo per cui l’eliminazione giunge doppiamente inaspettata.
Diversamente è andata per Luciano Darderi che ha battuto l’argentino Roman Burruchaga (numero 66 del ranking Atp) con il punteggio di 6-3, 7-6. Agli ottavi sfiderà il tedesco Hanfmann.
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