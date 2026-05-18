“Ulisse” con Alberto Angela su Rai 1 stasera presenta: “Lucrezia Borgia, la realtà di un mito”

Stasera su Rai 1 “Ulisse: il piacere della scoperta” racconta di Lucrezia Borgia, una delle donne più controverse del rinascimento

Lunedì 18 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1 “Ulisse: il piacere della scoperta” racconta di Lucrezia Borgia, una delle donne più controverse del rinascimento. Assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa. Tante le accuse che danno corpo alla sua leggenda nera. Nata dal cardinale Rodrigo, divenuto poi papa Alessandro VI e sorella di Cesare Borgia. Cosa c’è di vero nelle tante vicende che l’hanno messa in cattiva luce? È la domanda alla quale Alberto Angela cercherà di rispondere ripercorrendo la vicenda tormentata di una donna in realtà forte, intraprendente, padrona del proprio destino al di là delle apparenze.