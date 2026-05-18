Su Rai 2 “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”: prosegue l’avventura lungo le strade della Calabria

Secondo appuntamento con “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo “adventure game” condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla), in onda lunedì 18 maggio alle 21.20 su Rai 2

Secondo appuntamento con “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo “adventure game” prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla), in onda lunedì 18 maggio alle 21.20 su Rai 2.

Dopo l’eliminazione del rapper Lorenzo “Mc” Drago, votato dai suoi stessi compagni di viaggio, l’avventura prosegue lungo le strade della Calabria. La sfida vede ancora al completo la squadra blu, composta da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli. La squadra arancione, invece, dopo aver perso un componente, continua il percorso con Christian Calenda, Noemi Cassaro, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.

La gara riparte con le solite incognite dei bivi ma anche con nuovi colpi di scena. Tra spostamenti via mare, treno e prove culturali, le squadre devono anche affrontare percorsi sempre più impegnativi a piedi. E alla prima Casa Madre un bivio cambia gli equilibri delle squadre. Nella seconda giornata, tra viaggi su due ruote, trattori e una sfida sull’acqua, aumentano le tensioni ed emergono nuove dinamiche di gruppo.

Il viaggio prosegue, bivio dopo bivio, tra imprevisti e strategie fino alla corsa verso l’ultima Casa Madre. Come sempre, la squadra che arriva prima è salva e può integrare il montepremi finale scegliendo tra valigetta Nota e valigetta Ignota. La squadra perdente deve invece scegliere chi eliminare. E un colpo di scena finale lascia tutti col fiato sospeso.

Il progetto è realizzato in partnership con Regione Calabria e Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.