Stasera su Rai 4 “Alert: Missing Persons Unit”, ultima stagione della serie

Prosegue su Rai 4 la terza e ultima stagione della serie “Alert: Missing Persons Unit”, con gli episodi 5 e 6, in onda lunedì 18 maggio alle 21.20

Prosegue su Rai 4 la terza e ultima stagione della serie “Alert: Missing Persons Unit”, con gli episodi 5 e 6, in onda lunedì 18 maggio alle 21.20, in prima visione assoluta. Nell’episodio 5, intitolato “Violet”, la paziente di uno psichiatra scompare con una lettera appartenuta a Sidney. Mike e Jason si affrettano a trovarla prima che possa accadere qualcosa di brutto. Nell’episodio 6, intitolato “Lillian”, un’autrice teatrale viene rapita dopo aver ricevuto minacce di morte se non avesse chiuso un teatro caratterizzato da una tragica storia di incendi. Jason incarica Wayne di scoprire il padre del bambino di Sidney.