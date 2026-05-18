Polizia di Stato, concorso per 220 commissari: 10% dei posti è per laureati in discipline non giuridiche

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha pubblicato il bando per 220 Commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, con domande di partecipazione aperte fino al 20 maggio 2026.

È la principale apertura della carriera direttiva e dirigenziale per il 2026 e contiene una novità destinata a cambiare il profilo del Commissario nel medio termine. Il 10% dei posti, pari a 22 unità, è riservato per la prima volta nella carriera dei funzionari di Polizia a candidati con lauree non giuridiche. Sono ammesse le classi di laurea magistrale in scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze per la cooperazione allo sviluppo, economia, scienze economico-aziendali e finanza.

Il bando è il primo a tradurre operativamente la nuova disposizione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, il cosiddetto decreto sicurezza. La norma ha esteso le qualifiche di accesso al ruolo direttivo della Polizia di Stato. Un bacino di laureati in discipline economico-politiche entra così per la prima volta nella selezione del Commissario.

Il concorso si inserisce in un’operazione di reclutamento più ampia

Insieme al bando per i Commissari, il Ministero dell’Interno ha aperto la procedura per 4.400 Allievi Agenti, con scadenza il 29 maggio. Complessivamente la Polizia di Stato mette a bando 4.620 posti in poche settimane. Si tratta di una delle più ampie operazioni di reclutamento della Polizia di Stato degli ultimi anni e risponde a due esigenze convergenti: il ricambio generazionale legato all’ondata di pensionamenti dei prossimi cinque anni e il rafforzamento della presenza territoriale e della capacità direttiva.

TeachCorner, scale up di Education Technology, ha attivato percorsi di preparazione specialistici per entrambi i bandi della Polizia di Stato: il concorso per 220 Commissari e quello per 4.400 Allievi Agenti.

Cosa fa un Commissario

Il Commissario è la figura di ingresso del ruolo direttivo della Polizia di Stato. I vincitori, dopo il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, sono assegnati a Questure, Commissariati e reparti specializzati con funzioni di coordinamento di unità operative, conduzione di indagini di polizia giudiziaria, gestione dell’ordine pubblico e responsabilità di procedimenti amministrativi. In molte sedi periferiche il Commissario riveste il ruolo di autorità locale di pubblica sicurezza.

La selezione

Il concorso prevede prova preselettiva eventuale (con quesiti tratti da una banca dati ufficiale di 5.000 quiz, pubblicata almeno 30 giorni prima), prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, due prove scritte su materie giuridiche, prova orale e valutazione titoli. È una delle selezioni più articolate del panorama dei concorsi pubblici italiani.

Simone Bresciani, CEO e co-founder di TeachCorner, commenta: «Il comparto sicurezza è oggi uno dei segmenti a più alta crescita nella formazione per concorsi pubblici. Negli ultimi 24 mesi le richieste di preparazione per Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Forze Armate sono aumentate di oltre il 70%, con una crescita particolarmente forte tra laureati under 30 provenienti da facoltà economiche, politiche e internazionali. È un cambio culturale: questi concorsi vengono percepiti sempre meno come semplice stabilità lavorativa e sempre più come percorsi di carriera manageriale all’interno dello Stato. Per arrivare alla prova orale serve un metodo che tenga insieme materie giuridiche di alto livello, allenamento fisico costante e gestione dello stress nelle prove psicoattitudinali. Sui concorsi del comparto sicurezza il dato che osserviamo è netto: chi simula regolarmente le prove e segue un piano di studio strutturato arriva alla preselettiva con margini di prestazione ampi. Lo studio sistematico fa la differenza.»