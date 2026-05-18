Oroscopo di oggi, lunedì 18 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 18 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo, ma invece di correre, restiamo nel flusso. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutandoci a comunicare con tatto anche ciò che ci sembra scomodo.
Toro
“Lentamente, ma sicuramente” è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta in quadrato però non incrina la determinazione. Il cielo ci invita alla continuità. I gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l’attenzione.
Gemelli
La Luna lascia il senso dei Pesci e torna in Ariete, portando con sé ottime rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio ed equità. “Male non fare, paura non avere.” Nei sentimenti comportiamoci sempre con estrema integrità e coerenza.
Cancro
L’espansione del nostro Giove fa i conti con la Luna in quadrato. Sentiamo l’esigenza di abbandonare quelle situazioni che non ci soddisfano più. Barbanera consiglia di non guardare indietro con rimpianto, perché un nuovo viaggio evolutivo ci attende.
Leone
Il trigono di Marte ci infonde entusiasmo per un’iniziativa ambiziosa e quello della Luna amplifica l’ottimismo. Saturno poi assicura basi solide e durature. Oggi è importante fare delle ricerche o contattare un esperto, per avviare senza timore il nostro piano.
Vergine
Giove in sestile amplifica le buone intenzioni, perciò non ci servono grandi mosse, perché anche ogni gesto ordinario oggi diventa significativo. Con l’appoggio del nostro cielo, trasformiamo un potenziale ostacolo in un trionfo, con tenacia e solidità.
Bilancia
Il nostro innato senso di giustizia ed equità è amplificato, favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri ci invitano a trovare il giusto equilibrio. L’amore si rileva appagante, ma la Luna in opposizione ci ricorda che non dobbiamo esagerare con le pretese.
Scorpione
Mercurio nel segno del Toro ci spinge ad accettare la nostra fragilità. Non temiamo di mettere a nudo il cuore, se serve a fortificare un legame sincero. È giunta l’ora di prendere una decisione cruciale che coinvolga il nostro percorso di vita. Non giriamoci indietro.
Sagittario
Sospendiamo l’azione, senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi. Al bando la fretta, non lasciamoci fagocitare. Accogliamo il silenzio, spazio fertile per intuizioni nuove.
Capricorno
Ci sono novità in arrivo che meritano la nostra attenzione immediata. Dobbiamo essere pronti ad agire con rapidità e con il giusto slancio. Affrontiamo con chiarezza e determinazione le piccole resistenze che possiamo incontrare nel corso delle ore.
Acquario
La Luna in Ariete addolcisce i toni e predispone agli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive o con i colleghi. Non facciamoci ingannare da un eccesso di romanticismo o di aspettative non realistiche su una persona.
Pesci
Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove in trigono ci aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorre tanta disciplina. La nostra sfida è la concentrazione: scegliamo l’attività più importante e non molliamola finché non è completata.