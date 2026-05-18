Musa nelle radio e in digitale con il singolo “Scrigno nero”

“Scrigno Nero” è il nuovo singolo di Musa disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica

“Scrigno Nero” è un brano intenso e autentico che affronta il tema del bullismo in tutte le sue sfaccettature, dando voce a chi ha vissuto sulla propria pelle il dolore dell’emarginazione e della violenza emotiva. Attraverso un linguaggio diretto e profondamente umano, il testo ripercorre le ferite invisibili lasciate da parole e gesti crudeli, ma anche la lenta rinascita di chi trova la forza di rialzarsi, riconquistando la propria identità e la voglia di vivere.

Il brano alterna momenti di intima fragilità e dolore a un messaggio potente di resilienza e speranza: il desiderio di gridare al mondo la propria storia, rompendo il silenzio e trasformando la sofferenza in consapevolezza. “Scrigno Nero” diventa così un grido di libertà e un invito a non sentirsi soli.

Nel videoclip Musa affronta il tema del bullismo dando voce a chi, come lei, ne ha fatto esperienza diretta. La narrazione visiva si concentra sulla violenza emotiva e sull’emarginazione, raccontate attraverso immagini evocative, gesti simbolici e un linguaggio diretto e profondamente umano. Il video alterna momenti di intima fragilità e dolore a un messaggio forte di resilienza e speranza: il desiderio di rompere il silenzio e trasformare la sofferenza in consapevolezza. Il progetto lancia un messaggio chiaro: dire stop al bullismo in tutte le sue forme e invitare all’empatia come scelta concreta per fare la differenza.