Mancano medici: così una startup fondata da un’infermiera vuole cambiare l’accesso alle cure

Mancano medici, aumentano i tempi di attesa: così una startup fondata da un’infermiera vuole cambiare l’accesso alle cure

In Italia accedere alle cure sta diventando sempre più complesso. Se da un lato cresce il numero di cittadini che faticano a trovare un medico di riferimento – soprattutto in alcune aree del Paese, dove mancano oltre 5.500 medici di base – dall’altro aumenta anche il numero di persone che rimandano o rinunciano alle prestazioni sanitarie per motivi economici o organizzativi. A pesare sono i costi, le difficoltà di prenotazione e un sistema territoriale ancora frammentato, in cui pazienti e professionisti faticano a incontrarsi.

Secondo le stime più recenti, milioni di italiani rinunciano ogni anno alle cure e oltre 4 milioni di anziani non autosufficienti necessitano di assistenza continuativa, spesso difficile da organizzare. In parallelo, i professionisti sanitari – dai medici agli specialisti fino agli psicologi – si trovano a gestire una mole crescente di attività burocratiche, sottraendo tempo alla cura. Si parla di almeno un giorno intero a settimana sottratto alla cura dei pazienti.

È proprio da questa frattura tra domanda e offerta di assistenza sanitaria che nasce Healoox, startup italiana che punta a semplificare l’accesso alle cure e a migliorare il lavoro dei professionisti sanitari.

A idearla è l’incontro tra due competenze complementari: Martina Marino, infermiera con esperienza diretta sul campo, e Fulvio Barroero, ingegnere con oltre dieci anni d’esperienza. Da un lato la conoscenza concreta delle difficoltà quotidiane di chi lavora nella sanità; dall’altro la capacità di trasformare questi bisogni in una soluzione tecnologica.

“Healoox nasce da ciò che vedevo ogni giorno: professionisti sanitari sommersi dalla burocrazia e pazienti in difficoltà anche solo per prenotare una visita”, spiega Martina Marino, co-founder. “Abbiamo voluto creare uno strumento che semplificasse davvero il lavoro di chi cura e rendesse le prestazioni più accessibili”.

La piattaforma consente ai pazienti di trovare e prenotare professionisti sanitari in pochi clic, per visite in studio, a domicilio o online e con tariffe trasparenti e la possibilità di pagare anche a rate, un aspetto sempre più rilevante in un contesto in cui il costo delle prestazioni rappresenta una barriera concreta all’accesso alle cure.

Allo stesso tempo, Healoox offre ai professionisti un sistema all-in-one per gestire appuntamenti, pagamenti, fatturazione e invio al Sistema Tessera Sanitaria, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti separati. Un vantaggio concreto per medici e specialisti, ma anche per figure come psicologi e nutrizionisti, spesso chiamati a gestire in autonomia sia la parte clinica che quella amministrativa.

Accanto alla gestione operativa, la piattaforma supporta anche la crescita professionale. Healoox permette infatti ai professionisti di aumentare la propria visibilità online e trovare nuovi pazienti, grazie alle pagine personali. Un’opportunità particolarmente importante per i professionisti alle prime armi, che spesso faticano a costruire una base di pazienti stabile nei primi anni di attività.

Fondata nel 2025 e operativa da quest’anno, Healoox conta già oltre 300 professionisti sanitari registrati e ha già ottenuto riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il Premio America Innovazione.

“Non volevamo creare l’ennesima piattaforma per trovare pazienti”, aggiunge Fulvio Barroero, CEO e co-founder. “L’obiettivo è risolvere un problema strutturale: rendere più efficiente il lavoro sanitario e più semplice l’accesso alle cure, valorizzando chi opera ogni giorno nel settore”.

In un contesto in cui la sanità territoriale è sempre più centrale, Healoox si propone come un ponte tra tecnologia e pratica clinica quotidiana, con l’ambizione di migliorare concretamente l’esperienza di cura per pazienti e professionisti.