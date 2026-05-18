“L’altra verità” diretto da Ken Loach in seconda serata su Rai 5: la trama

In seconda serata su Rai 5 L’altra verità (Route Irish), un film del 2010 diretto da Ken Loach, con Mark Womack e Andrea Lowe: la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film di Ken Loach “L’altra verità” è proposto da Rai 5 lunedì 18 maggio 2026 alle 23:10 su Rai 5. Dopo la morte dell’amico e collega Frankie, vittima di un attentato a Baghdad, il contractor Fergus Molloy non è convinto delle spiegazioni ufficiali e decide di indagare per conto proprio sulla faccenda. Dopo aver scoperto retroscena agghiaccianti si fa giustizia da solo, ma alla fine scopre di essersi sbagliato.