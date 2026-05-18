“Disobedience” di Sebastian Lelio stasera su Rai 5: la trama del film

Il film “Disobedience” con Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Cara Horgan, Mark Stobbart stasera su Rai 5: la trama
La fotografa Ronit, che da anni vive a New York, torna nella comunità ebreo-ortodossa di Londra da cui era stata bandita per assistere al funerale del padre. Ritrova Esti, passione giovanile, ora sposata con – suo cugino. Tra le due riaffiora l’amore proibito, che mette in discussione fede, identità e convenzioni.
E’ la trama del film “Disobedience” in onda lunedì 18 maggio 2026 alle 21:05 su Rai 5. Nel cast: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Cara Horgan, Mark Stobbart.