ASUS Republic of Gamers annuncia il router gaming Dual-Band WiFi 7 ROG Strix GS-BE7200. Tra le caratteristiche figurano una maggior copertura del segnale 5 GHz, la tecnologia ROG Gaming Network e i controlli Smart Home Master
ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Strix GS-BE7200, un router gaming di nuova generazione dual-band WiFi 7 (802.11be) progettato per i giocatori ed appassionati che richiedono una connettività veloce, stabile e ottimizzata in modo intelligente. Grazie al supporto Multi-Link Operation (MLO), ai canali ultrawide da 160 MHz e alla modulazione 4K-QAM, il GS-BE7200 spinge al massimo efficienza e capacità complessiva della rete wireless, raggiungendo fino a 7200 Mbps di throughput. Il risultato è un gameplay online ultra fluido, streaming a bassa latenza e trasferimenti dati ad alta velocità, anche quando la rete è sotto pressione.
Portata a 5 GHz potenziata con design dell’antenna 5T5R
Il GS-BE7200 integra sei antenne interne, tra cui un evoluto sistema 5 GHz a 5 antenne (5T5R), progettato per migliorare il throughput sulle lunghe distanze fino al 15% rispetto alle tradizionali soluzioni 4T4R.
Questa architettura migliorata rafforza la stabilità nelle configurazioni multi-room e garantisce che i gamer di livello competitivo possano fare affidamento su connessioni veloci e permanenti in qualsiasi punto della casa.
Priorità gaming avanzata e gestione intelligente della casa
L’esclusiva ROG Gaming Network è progettata per dare priorità al traffico gaming e garantire prestazioni costanti a bassa latenza durante le sessioni competitive. Oltre al supporto WiFi 7 AiMesh, include la Smart Home Master, per configurare facilmente reti separate per bambini, IoT e VPN per una maggiore sicurezza e una gestione più fluida dei dispositivi nelle smart home moderne. Gli utenti possono usufruire del supporto integrato per un massimo di 30 client VPN e per protocolli avanzati come WireGuard®, OpenVPN e IPSec. Inoltre, ASUS Network Security offre AiProtection e Safe Browsing per una sicurezza di rete avanzata.
Disponibilità e prezzi
ASUS ROG Strix GS-BE7200 è immediatamente disponibile ad un prezzo suggerito di 199,90 € presso i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS.
|ASUS ROG Strix GS-BE7200
|PAGINA PRODOTTO
|ASUS ROG Strix GS-BE7200
|IMMAGINI
|LINK IMMAGINI
|VIDEO
|ASUS ROG Strix GS-BE7200
Specifications[i]
|Model Name
|ROG Strix GS-BE7200
|Network Standards
|IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IPv4, IPv6
|Wireless Throughput
|2.4GHz 4×4: Up to 1376Mbps (4096 QAM)
5GHz 5×5: Up to 5764Mbps (4096 QAM +160MHz)
|Memory
|128MB flash
1GB DDR4 RAM
|Chipsets
|MT7987A
MT7992AV
MT7975N
MT7979N
MXL86252C
|2.5G Ethernet Ports
|1 x 2.5G WAN
4 x 2.5G LAN
|USB ports
|N/A
|Buttons
|Power, Reset, WPS
|Channels of Operation
|2.4Ghz, 5Ghz (both region-dependent)
|Antennas
|6 x internal
|DC Power Adapter
|AC Input: 100V~240V
DC Output: 12V/2.5A (30 watts)
|LEDs
|Internet (WAN), WiFi, System
|Dimensions
|182 x 80 x 207mm
|Weight
|750g