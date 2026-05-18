ASUS Republic of Gamers annuncia il router gaming Dual-Band WiFi 7 ROG Strix GS-BE7200. Tra le caratteristiche figurano una maggior copertura del segnale 5 GHz, la tecnologia ROG Gaming Network e i controlli Smart Home Master

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Strix GS-BE7200, un router gaming di nuova generazione dual-band WiFi 7 (802.11be) progettato per i giocatori ed appassionati che richiedono una connettività veloce, stabile e ottimizzata in modo intelligente. Grazie al supporto Multi-Link Operation (MLO), ai canali ultrawide da 160 MHz e alla modulazione 4K-QAM, il GS-BE7200 spinge al massimo efficienza e capacità complessiva della rete wireless, raggiungendo fino a 7200 Mbps di throughput. Il risultato è un gameplay online ultra fluido, streaming a bassa latenza e trasferimenti dati ad alta velocità, anche quando la rete è sotto pressione.

Portata a 5 GHz potenziata con design dell’antenna 5T5R

Il GS-BE7200 integra sei antenne interne, tra cui un evoluto sistema 5 GHz a 5 antenne (5T5R), progettato per migliorare il throughput sulle lunghe distanze fino al 15% rispetto alle tradizionali soluzioni 4T4R.

Questa architettura migliorata rafforza la stabilità nelle configurazioni multi-room e garantisce che i gamer di livello competitivo possano fare affidamento su connessioni veloci e permanenti in qualsiasi punto della casa.

Priorità gaming avanzata e gestione intelligente della casa

L’esclusiva ROG Gaming Network è progettata per dare priorità al traffico gaming e garantire prestazioni costanti a bassa latenza durante le sessioni competitive. Oltre al supporto WiFi 7 AiMesh, include la Smart Home Master, per configurare facilmente reti separate per bambini, IoT e VPN per una maggiore sicurezza e una gestione più fluida dei dispositivi nelle smart home moderne. Gli utenti possono usufruire del supporto integrato per un massimo di 30 client VPN e per protocolli avanzati come WireGuard®, OpenVPN e IPSec. Inoltre, ASUS Network Security offre AiProtection e Safe Browsing per una sicurezza di rete avanzata.

Disponibilità e prezzi

ASUS ROG Strix GS-BE7200 è immediatamente disponibile ad un prezzo suggerito di 199,90 € presso i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS.

Specifications[i]