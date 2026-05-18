Arriva la Serie HONOR 600: nuovi standard per la categoria Premium

L’azienda globale di ecosistema di dispositivi AI HONOR, ha presentato oggi la nuovissima serie HONOR 600: scoprila qui

L’azienda globale di ecosistema di dispositivi AI HONOR, ha presentato oggi la nuovissima serie HONOR 600. Progettata per una nuova generazione di creators che non vogliono solo catturare i momenti, ma anche reinterpretare in modo creativo e condividerli con il mondo, la serie HONOR 600 combina l’esclusiva AI Image to Video 2.0, con una fotocamera notturna da 200MP ultra-chiara di punta, leader del segmento. Integra inoltre una batteria da 6.400mAh Long-batteria a vita, processori di punta Snapdragon e un display ultra-luminoso da 6,57 pollici e 8.000nit, tutti alloggiati nel design più raffinato della storia di Number Series. Il risultato è un dispositivo che va oltre i confini della sua categoria – non solo nelle specifiche, ma nell’esperienza che permette.

Ridefinire la creatività mobile con l’immagine AI esclusiva del settore in formato video 2.0

Al centro della capacità creativa della Series HONOR 600 c’è l’AI Image to Video 2.0, alimentata dal primo modello di generazione video multimodale unificato del settore – un sistema che integra la generazione, il montaggio e la comprensione dei video in un unico flusso di lavoro senza soluzione di continuità. Gli utenti possono combinare fino a tre immagini con istruzioni in linguaggio naturale per produrre straordinarie sequenze video di 3-8 secondi, definire frame sia di apertura che di chiusura per un controllo narrativo

completo e accedere alla più ampia libreria di modelli cinematografici del settore per film stilizzati. Risultati di qualità in un solo tocco.

Offrendo infinite possibilità creative, un pulsante AI dedicato fornisce accesso immediato alla generazione di video dalla galleria, mentre l’agente AI Photos consente la modifica guidata dal linguaggio naturale – semplicemente descrive il cambiamento, e succede. Ultra Versatile Moving Photo Editing, che include Moving Photo Eraser e Moving Photo Breakout Collage, completa il kit creativo con composizioni 3D dinamiche. Lo slancio ha già dimostrato che i modelli precedenti della serie hanno generato oltre 13,4 milioni di secondi di contenuti video creati dall’IA, sottolineando la necessità di una narrazione espressiva e dinamica su dispositivi mobili.

Il più potente sistema di telecamere notturne del segmento

Basandosi sull’eredità di immagini ultra-nitide da 200 megapixel di HONOR 400 Series, la serie HONOR 600 affronta la sfida più difficile della fotografia mobile: l’imaging notturno. Alimentata dall’architettura di imaging intelligente AiMAGE di nuova generazione di HONOR, la serie è dotata di una telecamera notturna ultra-chiara da 200 megapixel con un sensore da 1/1,4 pollici – il più grande della sua categoria – che offre 16-in-1 con dimensioni super pixel equivalenti a 2,24 μm e una sensibilità luminosa superiore del 24% grazie alla tecnologia E2E AI Remosaic. Una fotocamera ultra-larga da 12MP, un sensore di temperatura colore dedicato e una telecamera frontale da 50MP completano la base hardware. Nella versione Pro, una fotocamera Telephoto Camera periscopio da 50MP 3.5X spinge fino a uno zoom 120x.

La stabilità deriva dal sistema SOIS proprietario di HONOR con un modello adattivo per l’intelligenza artificiale, che raggiunge la stabilizzazione CIPA 6.0 (fotocamera principale) e CIPA 6.5 (teleobiettivo su Pro) – le prestazioni mirrorless più forti e competitive del segmento entry-level. La fedeltà del colore è garantita dall’esclusivo AI Color Engine, una soluzione collaborativa multicamera che debutta nella fascia media premium, che corregge in modo intelligente il bilanciamento del bianco sotto illuminazione mista per toni realistici direttamente dall’otturatore.

Una suite completa di algoritmi AI notturni potenziati dall’AI Cloud Enhancement unisce il sistema: fotografia notturna migliorata con AI su uno zoom da 0,6 a 10 volte, ritratti notturni migliorati con AI e effetti bokeh multiforma (Pro), AI Super Zoom 2.0 con intervallo di attivazione esteso, e SuperMoon 2.0 sul modello Pro per composizioni lunari drammatiche con chiarezza in primo piano.

Il design premium incontra l’eccezionale durata della batteria

Una batteria più grande tipicamente significa un dispositivo più robusto. La Serie HONOR 600 rifiuta questo compromesso. Grazie alla maestria dell’intaglio a freddo integrato di alta qualità, il dispositivo è scolpito in un corpo unico senza cuciture – la forma più raffinata nella storia della serie numerica. Una struttura in metallo satinato e opaco, il più grande angolo R simmetrico di Android e la beta nera da 0,98 mm più stretta del settore completano un design che è indiscutibilmente premium.

Disponibile in tre colori sgargianti: arancione, bianco dorato e nero, c’è una tonalità per soddisfare ogni stile.

All’interno di questo profilo sottile, la tecnologia di impilamento, leader nel settore consente una batteria da 6.400mAh, (la più grande batteria nella storia della serie numerica) senza aggiungere spessore o peso rispetto alla generazione precedente. Un motore di programmazione delle batterie AI ottimizza dinamicamente la distribuzione della potenza tra comunicazione, elaborazione e risposta tattile, consentendo una vera durata di due giorni in condizioni d’uso impegnative. Anche a -20°C con solo il 20% di carica, le funzioni principali tra cui chiamate, video e fotografia rimangono pienamente operative.

La ricarica si adatta a ogni scenario: 80W Wired HONOR SuperCharge in tutta la serie, 50W Wireless HONOR SuperChargeon the Pro e 27W Wired Reverse Charging su entrambi i modelli – anche per iPhone. Una durata di cinque anni con fino a 1.600 cicli di carica garantisce la salute a lungo termine della batteria durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

8.000nit Display ultra-luminoso e resilienza integrata

La Serie HONOR 600 alza il livello visivo con un display da 6,57 pollici che raggiunge una luminosità massima di 8.000 nit, 458ppi, frequenza di aggiornamento gratuita a 120Hz, attenuazione senza rischi a 3.840Hz e 1,07 miliardi di colori. La modalità Sunlight mantiene la chiarezza all’aperto grazie a una curva di luminosità migliorata, una gestione termica ottimizzata e una regolazione dinamica della luminosità basata su APL – offrendo fino a 4.000nit al 20% di APL. HONOR Eye Comfort Display bilancia questa brillantezza con il comfort visivo a lungo termine attraverso l’intelligente ottimizzazione della luminosità e del colore.

Un’esposizione di queste capacità richiede una protezione altrettanto robusta. Resistenza all’acqua e alla polvere IP68, IP69 e IP69K, insieme alla certificazione 5 stelle Premium Performance di SGS per Drop & Crush, garantisce che il dispositivo resista a spruzzi, polvere, cadute e all’imprevedibilità della vita quotidiana.

Prestazioni di punta e perfetta integrazione con l’ecosistema Apple

Alla base dell’intera esperienza, HONOR 600 funziona su Snapdragon 7 Gen 4 con il 27% di potenza della CPU e il 30% di aumento della GPU per un gaming potente e prestazioni fluide ogni giorno. HONOR 600 Pro si avvicina allo Snapdragon 8 Elite sulla tecnologia di processo

3nm, ottenendo miglioramenti del 45% della CPU e del 44% della GPU – una vera risposta di punta per applicazioni impegnative e multitasking.

La Serie HONOR 600 si estende oltre sé stessa come perfetta compagna dell’ecosistema Apple. OneHop aggiornato consente la sincronizzazione delle notifiche HONOR-iPhone, la condivisione di file con un solo tocco con iPhone e Mac, la condivisione di hotspot e la visualizzazione dei messaggi su Apple Watch. Le note HONOR e i file del telefono sono accessibili su Mac come file locali, collegando Android e Apple per una produttività senza soluzione di continuità tra le piattaforme.

HONOR 600 Series e Google Gemini

HONOR 600 Series insieme a Google Gemini20 consente agli utenti di interagire in modo fluido tramite testo, voce o immagini, per un’assistenza completa ovunque si trovino. Questo rappresenta un passo significativo verso la creazione di un assistente AI veramente intelligente: conversazionale, intuitivo e realmente utile. Offre inoltre una prova gratuita di tre mesi di Google AI Pro, garantendo un accesso privilegiato al meglio di Gemini, incluse le nuove e potenti funzionalità dell’app Gemini come la generazione di video basata su Veo 3.1, la generazione di immagini con Nano Banana Pro, lo strumento di produzione cinematografica AI Flow, l’assistente di ricerca AI NotebookLM, oltre a 5 TB di spazio di archiviazione cloud.

Dettagli prezzi e offerte:

HONOR 600 Series sarà disponibile per l’acquisto dal 14 maggio su Honor.com e nei principali rivenditori autorizzati. Sempre a partire dal 14 maggio 2026 fino al 30 maggio 2026 tante le offerte in bundle: