Alan Michael nelle radio e in digitale con “Caffè”

Disponibile il nuovo brano del cantautore torinese Alan Michael, “Caffè”, una traccia intensa e coinvolgente che racconta una storia capace di continuare a vivere anche oltre la sua fine

Disponibile il nuovo brano del cantautore torinese Alan Michael, “Caffè”, una traccia intensa e coinvolgente che racconta una storia capace di continuare a vivere anche oltre la sua fine.

Tra caffè lasciati a metà e ricordi che riaffiorano sotto la pioggia, “Caffè” esplora le sfumature dell’amore autentico: quello che resta, che non si spegne, che continua a risuonare dentro anche quando tutto sembra concluso. È il suono di un addio che non smette mai davvero, un temporale emotivo che riporta sempre alla stessa persona, tra sogni, assenze e desideri mai del tutto sopiti.

Il brano fonde sonorità pop ed elettroniche, creando un’atmosfera vivace e moderna, arricchita da melodie accattivanti e immediate. La scrittura, sincera e diretta, affronta il tema delle relazioni con profondità emotiva, permettendo all’ascoltatore di riconoscersi e lasciarsi trasportare in un viaggio introspettivo.

“Caffè” celebra il valore dell’amore vero, quello fatto di piccoli gesti quotidiani, come condividere un semplice caffè con la propria anima gemella. Un invito a custodire ciò che conta davvero, perché certe persone non si perdono mai: si portano dentro, sempre.

Alan Michael nasce a Torino il 4 dicembre. Inizia il suo percorso artistico a soli 13 anni, muovendo i primi passi tra televisione e teatro. Nel corso degli anni prende parte a diversi progetti tra cinema, programmi RAI, spot e campagne pubblicitarie internazionali, tra cui SBK, che lo porta a comparire su cartelloni e circuiti in tutto il mondo.

Conosciuto anche come AMG, è autore di testi e canzoni fin dagli esordi. Inizia a incidere nel 2006 durante la partecipazione al reality “Vite Spiate” e si afferma vincendo il contest “Voci Nuove” con il singolo “Istruzioni”.

Dopo un lungo percorso di evoluzione artistica, nel 2024 avvia un nuovo progetto musicale che porta all’uscita del singolo “Uragani”. Attualmente è in studio con il produttore Simonoize per le prossime pubblicazioni.

Con oltre 100.000 ascolti su Spotify in 60 giorni e 6 milioni di visualizzazioni ADV in 6 mesi, Alan Michael consolida la propria crescita nel panorama pop contemporaneo.