A Elisir stamani su Rai 3 i disturbi del sonno

Si parlerà di disturbi del sonno nella puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 18 maggio alle 10.50 su Rai 3: tutte quelle condizioni che alterano la qualità e la quantità del riposo, causando insonnia, risvegli frequenti e sonnolenza diurna, da cosa sono causati e come incidono sulla salute fisica e mentale? Approfondirà l’argomento il professor Luigi Ferini Strambi, neurologo, direttore del Centro di Medicina del Sonno all’Ospedale San Raffaele di Milano.

A seguire, nello spazio “È vero che?”, si cercherà di fare chiarezza sui luoghi comuni che riguardano le creme solari: devono usarle tutti? E come scegliere quella più adatta alla ai vari tipi di pelle? Chiarirà tutto la dottoressa Lucia Lospalluti, dermatologa presso la divisione di Dermatologia del Policlinico di Bari.

Nella rubrica che conclude la puntata, “ABC della salute”, si parlerà della sindrome dell’ovaio policistico, che colpisce circa il 5-10% della popolazione femminile in età fertile. Quali sono le terapie che migliorano la qualità di vita di chi ne soffre? Lo spiegherà in studio il professor Vittorio Unfer, docente di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università UniCamillus di Roma.