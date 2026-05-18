A “E’ sempre Mezzogiorno!” tra le ospiti: Luciana Littizzetto

Mara Maionchi, Luciana Littizzetto e la giornalista Guia Soncini saranno ospiti di Antonella Clerici nella nuova settimana di “E’ sempre Mezzogiorno!”, in onda da lunedì 18 a venerdì 22 maggio alle 11.55 su Rai 1. Attese in studio, rispettivamente, il 18, il 20 ed il 22 maggio, le tre ospiti si racconteranno, tra progetti professionali e personali, nell’accogliente cucina che fa da scenografia allo studio.

Non mancheranno preziosi consigli per ricette gustose, grazie ai cuochi provenienti da ogni angolo d’Italia; e i tanti suggerimenti del cast fisso che affianca ogni settimana Antonella Clerici, a partire da Evelina Flachi che guiderà i telespettatori verso scelte nutrizionali più consapevoli. E poi, Fulvio Marino, artigiano del pane di lungo corso; Alfio Bottaro, l’insostituibile anima dello studio; Daniele Persegani, con la sua profonda conoscenza delle tecniche di lavorazione degli ingredienti. Federico Quaranta, narratore del territorio, condurrà il pubblico alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e delle tradizioni culturali che compongono l’Italia.

L’esperto di enogastronomia Andrea Amadei porterà invece gli spettatori nel mondo degli abbinamenti tra vini e pietanze, valorizzando le eccellenze produttive locali. La giornalista Angela Frenda dialogherà con Antonella Clerici nell’atmosfera incantata del bosco in studio, esplorando i legami tra cucina, cultura e spettacolo. Il venerdì, infine, Carlotta Mantovan tornerà con la sua rubrica dedicata alle ultime tendenze e curiosità dal mondo food.

“E’ sempre Mezzogiorno!” è prodotto dalla direzione intrattenimento Day Time Rai, con la collaborazione di Stand by me.