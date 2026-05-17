Due candidature agli Oscar 1978, regia di Ettore Scola, il film “Una giornata particolare” con Marcello Mastroianni e Sophia Loren su Rai 5: la trama

Rai 5 sabato 17 maggio 2026 alle 21.15 trasmetterà “Una giornata particolare”, quella del 6 maggio 1938, giorno della visita di Adolf Hitler a Roma. Il marito di Antonietta, fervente fascista, trascina tutti i figli a vedere il Duce che incontra Hitler, mentre Antonietta (Sophia Loren) è costretta a rimanere a casa.

Nel grande caseggiato, casa popolare di costruzione fascista, rimangono soltanto in due: la casalinga madre di sei figli e Gabriele (Marcello Mastroianni), ex conduttore radiofonico dell’Eiar, licenziato e mandato al confino per la sua omosessualità.

Il film ha vinto due David di Donatello nel 1978 per Miglior Regia e Attrice Protagonista; tre Nastri d’Argento per Miglior Sceneggiatura, Attrice Protagonista e Musica e ha ottenuto due candidature ai Premi Oscar, nel 1977, come Miglior Film Straniero e a Marcello Mastroianni come miglior attore protagonista.