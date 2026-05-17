Su Rai 3 “Attraverso i nostri occhi”, un viaggio on the road tra i rifugi per animali della Sardegna

Caterina Murino, insieme ai fotografi Fabrizio Pinna e Alessandra Cossu, attraversano l’isola per documentare l’emergenza del randagismo visitando la realtà di numerosi rifugi, canili e gattili

Un viaggio attraverso la Sardegna in un mondo che ai più resta ancora invisibile. Così, l’attrice Caterina Murino, insieme ai fotografi Fabrizio Pinna e Alessandra Cossu, attraversano l’isola per documentare l’emergenza del randagismo visitando la realtà di numerosi rifugi, canili e gattili. Un racconto sul campo che unisce osservazione e denuncia, per guardare la realtà degli animali abbandonati attraverso i loro occhi. È “Attraverso i nostri occhi”, presentato da Rai Documentari e in onda domenica 17 maggio alle 12.55 su Rai 3.

Nel luglio 2024, l’attrice Caterina Murino, affiancata dal marito Edouard, dalla fotografa Alessandra Cossu e dal documentarista Fabrizio Pinna, attraversa la Sardegna toccando con mano la realtà dei tanti canili e gattili diffusi dal nord al sud dell’isola. Un viaggio di sette giorni attraverso 35 rifugi e oltre 4.800 vite, tra cani e gatti. Immagini toccanti, che restano impresse, per una narrazione che scuote le coscienze e trasforma i numeri in storie di resistenza quotidiana. Un invito urgente a fermarsi, ma anche un grido di amore e civiltà per riconoscere ciò che spesso resta ai margini del nostro sguardo.

Regia: Marco Marras

Produzione: The Donkey Production srl