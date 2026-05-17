Stasera su Rai 3 torna “Fame d’amore” con Francesca Fialdini

In seconda serata su Rai 3 torna “Fame d’amore” con Francesca Fialdini. Nella prima puntata della settima stagione, anoressia e ossessione per il controllo

Parte la nuova stagione di “Fame d’Amore”, condotto da Francesca Fialdini. Il primo appuntamento della nuova stagione è per domenica 17 maggio alle 23.15 su Rai 3 .

In questa settima stagione di “Fame d’Amore”, per la prima volta, verranno seguite anche le storie di persone che stanno male, ma che non sono state ancora prese in cura. Quanto è importante chiedere aiuto e accettare di farsi curare?

Nel corso della puntata, Francesca Fialdini incontrerà il dottor Leonardo Mendolicchio, direttore del Dipartimento Disturbi del Comportamento Alimentare del gruppo Auxologico, e insieme si affronteranno questioni scientifiche e problematiche educative che riguardano chi soffre di questi disturbi.

Nella prima puntata: Greta, 24 anni, una ragazza della provincia di Novara che da molti anni combatte contro l’anoressia. Dietro l’immagine elegante, la passione per la moda, il trucco e il lusso, Greta nasconde una sofferenza profonda e un rapporto doloroso con il cibo e con il proprio corpo.

Nella seconda storia, Francesca Fialdini incontra invece una giovane donna intrappolata nell’ossessione della perfezione, che convive con l’anoressia fin dall’infanzia. Un disturbo nato molto presto e che, nel tempo, ha cambiato forma trasformandosi in un’ossessione per il controllo, la perfezione e la costruzione di un corpo capace di proteggerla dal dolore.