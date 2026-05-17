Stasera su Rai 2 “The Rookie”, in prima visione, con “Speed” e “Pesce d’aprile”

Due nuovi episodi per la settima stagione della serie “The Rookie”, in onda in prima visione domenica 17 maggio alle 21 su Rai 2

Due nuovi episodi per la settima stagione della serie “The Rookie”, in onda in prima visione domenica 17 maggio alle 21 su Rai 2. Nell’episodio intitolato “Speed”, il dipartimento è impegnato in un’operazione sotto copertura sui mezzi di trasporto per monitorare i reati in aumento. Nolan e Juarez su un autobus si imbattono in due fratelli che minacciano con una bomba i passeggeri e li tengono in ostaggio. Una voce registrata chiede un trasferimento di soldi su un portafoglio in criptovaluta.

Nell’episodio successivo, intitolato “Pesce d’aprile”, una nuova recluta, Connor Craig si presenta a Nolan, creando grandi aspettative, per continuare il suo percorso di addestramento dopo avere avuto come istruttore una leggenda del dipartimento, il sergente McAdams. Nel frattempo, Livy, la stagista che si occupa dei social, pubblica dei post che creano grande scompiglio e rabbia tra i cittadini. Con Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Melissa O’Neil, Eric Winter, Mekia Cox, Lisseth Chavez, Jenna Dewan, Deric Augustine, Patrick Keleher.