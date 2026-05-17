Stasera in prima Tv su Rai 2 i nuovi episodi di The Rookie: la trama

Su Rai 2, domenica 17 maggio 2026 alle 21.20, sarà proposto in prima visione il nuovo appuntamento con “The Rookie”, settima stagione: la trama
Su Rai 2, domenica 17 maggio 2026 alle 21.20, sarà proposto in prima visione il nuovo appuntamento con “The Rookie”, settima stagione. Protagonista è sempre l’attore Nathan Fillion che interpreta il ruolo di John Nolan, la ex recluta più anziana della polizia di Los Angeles.
Durante un’operazione sotto copertura sui mezzi pubblici, Nolan e Juarez si trovano davanti a due fratelli armati che prendono in ostaggio i passeggeri….
La nuova recluta Connor Craig viene affidata a Nolan dopo l’addestramento con il celebre sergente McAdams. Livy, la stagista dei social, pubblica contenuti che scatenano polemiche.