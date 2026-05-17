Stamani su Rai 1 “Linea Verde” in Valnerina tra cibo e arte

Viaggio nei borghi antichi, dove il tempo sembra essersi fermato. “Linea Verde” stamani su Rai 1 in Valnerina tra cibo e arte

Con i suoi borghi medievali dove il tempo sembra essere sospeso, una natura ancora integra e tanti prodotti di eccellenza, la Valnerina, cuore pulsante dell’Umbria, è protagonista della puntata di “Linea Verde” in onda domenica 17 maggio alle 12.20 su Rai 1.

Peppone Calabrese e Fabio Gallo insieme a Margherita Granbassi inizieranno il loro viaggio dal paese di Cerreto di Spoleto legato alla storica figura del “ciarlatano” per poi andare alla scoperta di alcuni prodotti che nascono dalla perfetta sinergia con il territorio e la sua storia millenaria: dalla tradizione della pastorizia alla produzione del pecorino a latte crudo ad Apagni, dall’arte della norcineria che ha dato vita ad un’eccellenza come il Prosciutto di Norcia, che si lega all’antichissima Scuola di Chirurgia di Preci, fondata dai Monaci Benedettini dell’Abbazia di Sant’ Eutizio, alla lavorazione della pasta fresca.

Fabio Gallo racconterà invece lo sviluppo della troticoltura, uno dei pilastri dell’economia della valle, grazie alla presenza del fiume Nera, l’affascinante storia della lavorazione della canapa a Sant’Anatolia di Narco e la coltivazione e preparazione di legumi antichi di montagna come la roveja, riscoperta per caso in una cantina da un’appassionata agricoltrice.

La Valnerina è anche luogo di spiritualità: tra i suoi tesori più suggestivi, c’è l’eremo della Madonna della Stella scavato nella roccia e risalente al 1300, dove arriverà Margherita Ganbassi dopo aver raccontato la secolare tradizione delle erbe selvatiche a Sellano. La puntata finirà a Vallo di Nera, uno dei “borghi più belli d’Italia”, per assaggiare i prodotti raccontati e condividere il pranzo della domenica con la piccola comunità locale. La regia è di Roberto Valdata.