Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine”. Tema centrale: l’Ascensione del Signore

Sarà dedicato alla solennità dell’Ascensione del Signore il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso oggi su Rai 1

Sarà dedicato alla solennità dell’Ascensione del Signore il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, in onda domenica 17 maggio, alle 10.15 su Rai 1. Si tratta di uno dei momenti più significativi del calendario liturgico cristiano, che celebra il compimento della missione terrena di Cristo e apre il tempo dell’attesa dello Spirito Santo.

Un’occasione per riflettere sul significato spirituale e umano di questa festa, tra fede, speranza e attenzione verso il mondo contemporaneo. Nel corso della trasmissione sarà inoltre posta l’attenzione sul sessantesimo anniversario della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, istituita da Papa Paolo VI nel 1967, tema oggi più che mai centrale in un tempo dominato dalla velocità dell’informazione, dai social network e dalle nuove forme di comunicazione digitale.

Ospiti in studio: Don Stefano Stimamiglio, direttore di “Famiglia Cristiana”, Don Maurizio Girolami, accademico e presidente dell’Associazione biblica italiana e Barbara Capponi, giornalista del TG1.

Nel corso della puntata spazio anche alla rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana e con Luca Ciciriello tappa a Gubbio per raccontare la Festa dei Ceri, un rito unico al mondo e che si svolge quasi ininterrottamente dal 1160, dedicato al patrono sant’Ubaldo.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa questa domenica dalla Chiesa di San Francesco in Gubbio.

Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.