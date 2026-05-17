La fiction “Lapponia I love iù” stasera su Rai 1 la trama

Una commedia sentimentale da Napoli alla terra dei Sami: la fiction “Lapponia I love iù” debutta stasera su Rai 1, la trama

Quando una rapina “sbagliata” cambia la vita. E la geografia dell’esistenza. Come capita a Carmine Esposito, nato e cresciuto a Napoli in una famiglia molto vicina alla criminalità. Fin da piccolo, immerso in un ambiente malavitoso, si ritrova a compiere piccoli furti, insieme agli amici Enzo e Antonio. Ma un giorno la vittima di una loro rapina è un importante boss mafioso. E ora, se non vogliono rischiare la vita, devono restituire i soldi.

Soldi che non hanno. Così prende il via il film tv diretto da Ken-Are Bongo e interpretato da Erasmo Genzini, Nicolò Galasso, Gennaro Lucci e Sissi Jomppanen, che Rai Fiction propone domenica 17 maggio in prima serata su Rai 1.

A offrire un’insperata via di uscita a Carmine è la scoperta che il fratello maggiore Salvatore – rinnegato dalla famiglia per aver fatto arrestare il padre – è morto e gli ha lasciato in eredità la sua villa in Finlandia. Carmine potrebbe venderla e usare il ricavato per saldare il debito.

Così, con Enzo e Antonio, parte per la Finlandia. Ma qui scopre che la villa è in una zona remota, nel territorio dei Sami, ma soprattutto che per ottenerla devono affrontare una scomoda clausola testamentaria che li obbliga a rimanere in Finlandia per due lunghi mesi. Mesi di isolamento, freddo estivo, sole anche di notte. E una cultura che, tra tradizioni e usanze sconosciute, faticano a comprendere e ad accettare.

Uno scontro culturale che produce (anche) effetti esilaranti. Ma grazie a Sunnà, compagna di Salvatore, Carmine inizia a scoprire sempre più dettagli sulla vita del fratello maggiore e a ricostruire un quadro nitido del suo passato. A poco a poco, scopre il vero motivo del tradimento di Salvatore e capisce che la dinamica della sua morte potrebbe non essere così limpida come credeva.

Nel frattempo, Carmine si innamora di Maren Elle, una ragazza Sami che porta avanti da sola l’allevamento di renne di famiglia, ma deve fare i conti con Mhikkal, che vorrebbe sposarla. Nel tentativo di conquistare Maren Elle, Carmine si trova di fronte a una realtà che lo costringe a mettere in discussione ogni sua certezza.

“Lapponia I love iù” è Una produzione internazionale WhateverGroup – Viola Film – Rein Film, in collaborazione con YLE, Rai Fiction, GlassRiver, realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.