Internazionali di Roma, non solo Sinner: Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio

I due nuovi re di Roma (aspettando il terzo). Un doppio italiano vince gli Internazionali: Simone Bolelli e Andrea Vavassori fanno la storia. La coppia azzurra, 7 del seeding, ha battuto in finale la coppia Grenollers-Zeballos 7-6 6-7 10-3, dopo oltre due ore e 15 minuti di partita.

Bolelli e Vavassori sono alla seconda vittoria in un 1000 in carriera dopo Miami, ma soprattutto riportano il titolo in Italia dopo 66 anni. Da quello di Pietrangeli Sirola del 1960, condiviso con Emerson e Fraser perché la finale non terminò causa pioggia. L’ultimo azzurro a trionfare in doppio fu Omar Camporese nel 1991 in coppia con Goran Ivanisevic.

“Il tennis italiano continua a regalarci pagine di storia e motivi di autentico orgoglio nazionale. La straordinaria vittoria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali d’Italia segna un traguardo senza precedenti: per la prima volta una coppia tutta italiana conquista il titolo nel doppio maschile al Foro Italico, infrangendo un tabù che resisteva da sempre”. Lo scrive sui social il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“È un successo- prosegue- che premia talento, determinazione, armonia e spirito di squadra, valori che questi due straordinari atleti rappresentano con serietà e passione, dentro e fuori dal campo. A Simone e Andrea la riconoscenza e le congratulazioni per aver scritto una nuova, bellissima pagina dello sport italiano, consegnando alla nostra Nazione un’altra impresa da ricordare”.