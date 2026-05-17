Il film “Salt” con protagonista on Angelina Jolie su Rai 4: la trama

Una spy-story interpretata da Angelina Jolie e diretta dallo specialista del genere Philip Noyce. È il film “Salt”, in onda stasera su Rai 4: la trama

Un’imperdibile spy-story interpretata da Angelina Jolie nel suo ultimo ruolo d’azione, diretta dallo specialista del genere Philip Noyc. È il film “Salt”, in onda domenica 17 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 4 (canale 21). Evelyn Salt è un’agente CIA che assiste alla confessione di una spia russa: sta per scattare il piano per un attentato ai danni del Presidente russo durante la sua prossima visita negli Stati Uniti per i funerali di Stato del Vicepresidente americano, recentemente scomparso. Ma l’agente al centro di questo complotto è proprio Evelyn Salt! La donna si dichiara innocente, ma non è creduta e fugge, senza potersi fidare di nessuno. Ed è solo l’inizio…