Hantavirus e spreco di plasma donato a “Mi Manda Raitre”

Approfondimento su Hantavirus ed edifici abbandonati, focus su pubblicità ingannevole e spreco di plasma donato. Questi i temi della puntata di “Mi Manda RaiTre”

Approfondimento su Hantavirus ed edifici abbandonati, focus su pubblicità ingannevole e spreco di plasma donato. Questi i temi della puntata di “Mi Manda RaiTre”, condotto da Federico Ruffo, in onda domenica 17 maggio alle 8.05 su Rai 3.

In Italia sono negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di Hantavirus; ci sono rischi per la salute collettiva? E poi, la pubblicità ci convince ad acquistare prodotti ed esperienze, ma cosa succede se la pubblicità non promette cioè che proclama negli spot? Focus sulle multe per pubblicità ingannevole effettuate negli ultimi anni dall’ Antitrust.

Infine, Italia, paese di opere ed edifici fantasma, luoghi abbandonati o disabitati spesso teatro di episodi di cronaca: dalla vicenda di Ciccio e Tore a Gravina di Puglia al crollo di un solaio in un casolare abbandonato alla periferia di Nuoro in cui sono morti due adolescenti: chi vigila sulle costruzioni fatiscenti e potenzialmente pericolose?

In diretta anche la ricostruzione di una vicenda accaduta nella Marche: sei quintali di plasma che era stato donato sono stati gettati nella spazzatura perché i frigoriferi per la conservazione erano pieni e il personale troppo poco per smaltire tutto il lavoro arretrato.

Tra gli ospiti: Matteo Bassetti, direttore Clinica malattie infettive ospedale San Martino Genova; Francesco Borgonovo, vicedirettore “La Verità”; Bruno Cignini, zoologo e docente conservazione e gestione fauna urbana Università Tor Vergata; Stefano Santin, Casa del Consumatore; Guendalina Graffigna, psicologa dei consumi – Università Cattolica Cremona; Mattia Brambilla, Urbex Squad; Stefano Nazzi, giornalista; Michele Emiliano, magistrato, ex Presidente Regione Puglia; Oscar Bianchi, presidente Avis; Pierpaolo Sileri, primario Chirurgia colorettale – IRCCS Ospedale San Raffaele Milano; Giovanna Salvoni, referente centro regionale sangue Marche.