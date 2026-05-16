V!KTORIA pubblica “Niente da perdere”. Il fragile confine tra restare e lasciarsi andare

“Niente da perdere”, il nuovo singolo di V!ktoria, racconta una relazione sospesa, mai davvero definita, in cui il legame emotivo si scontra con l’incapacità di scegliere

“Niente da perdere”, il nuovo singolo di V!ktoria, racconta una relazione sospesa, mai davvero definita, in cui il legame emotivo si scontra con l’incapacità di scegliere. Un racconto intenso e autentico che esplora quella zona emotiva in cui amore, dubbi e consapevolezza convivono fino a rendere inevitabile il cambiamento.

Al centro del brano emerge una presa di coscienza lenta ma profonda: quella di chi, pur continuando a restare, inizia a riconoscere il proprio valore e comprende di meritare qualcosa di più autentico e completo.

Tra momenti di intimità capaci di mettere tutto in pausa e una realtà fatta di incertezze e non detti, i protagonisti si muovono in un equilibrio fragile, dove lasciarsi appare inevitabile, ma non per questo più semplice.

“È più facile lasciarsi con un motivo per odiarsi” diventa il filo conduttore del brano, una frase che racchiude il bisogno umano di rendere meno doloroso un distacco che, in fondo, nessuno dei due vorrebbe davvero affrontare.

Con “Niente da perdere”, V!ktoria dà voce a una tensione emotiva universale: quella tra il desiderio di restare e la necessità di andare via, trasformando fragilità e consapevolezza in un racconto sincero e profondamente contemporaneo.

V!ktoria, nome d’arte di Greta Sannino, è una cantautrice e songwriter di Torino. Il suo progetto musicale nasce nel 2022 e si muove all’interno di un pop dalle influenze punk, caratterizzato da una scrittura personale, diretta ed emotiva, che si affianca anche all’attività di autrice per altri artisti.

Dal debutto ad oggi ha pubblicato 16 brani, costruendo un percorso artistico in continua evoluzione e definendo un’identità sonora riconoscibile e autentica.

Pur essendo un progetto solista, V!ktoria si esibisce dal vivo insieme alla sua band di fiducia — una formazione stabile composta da batteria, basso e due chitarre — portando sul palco un sound energico, intenso e immediato.

Nel 2024 entra a far parte del roster management di Sorry Mom! e, nell’aprile 2025, viene pubblicato il singolo “Le cose che non so”.

Nello stesso anno partecipa alla settimana del Festival di Sanremo presentando il brano “Respirare” attraverso interviste su diverse emittenti radiofoniche, oltre che negli spazi di Casa Sanremo e Casa Bontempi, e a giugno pubblica “Cocktail Bar”, seguito a settembre dal remix ufficiale, entrambi distribuiti da Visory Records e pubblicati sotto l’etichetta Elisir Records.

Nel febbraio 2026 torna durante la settimana del Festival di Sanremo per presentare il singolo “Le Sei”, e a maggio torna con “Niente da perdere”, consolidando ulteriormente la propria presenza nel panorama emergente italiano.