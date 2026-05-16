Tornano le Giornate Nazionali dei Castelli: nel Lazio protagonista il Forte Aurelia di Roma

Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 tornano in tutta Italia le Giornate Nazionali dei Castelli, la manifestazione promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli e patrocinata dal Ministero della Cultura. Nel Lazio, sabato 16 maggio, protagonista sarà il Forte Aurelia, uno dei primi forti realizzati tra il 1877 e il 1881 nell’ambito del Campo Trincerato di Roma, l’anello difensivo costruito a presidio delle principali vie di accesso alla nuova capitale del Regno d’Italia.

Situato lungo la strada romana Aurelia, a circa tre chilometri dalla porta urbana di San Pancrazio, il forte era progettato per ospitare fino a 700 uomini e armato con 22 pezzi d’artiglieria. L’impianto a trapezio isoscele, con locali sotterranei “alla prova di bomba”, testimonia l’eccellenza dell’architettura militare ottocentesca. Dopo decenni di uso militare e sanitario, il complesso è oggi sede del Centro Logistico della Guardia di Finanza ed è al centro di un progetto di recupero volto a renderlo un importante attrattore culturale per la città.

Programma di visita guidata a Forte Aurelia – Sabato 16 maggio 2026

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Guardia di Finanza, prevede visite guidate gratuite su prenotazione (massimo 30 persone per gruppo) secondo i seguenti orari:

• Orari delle visite – 3 turni con 2 gruppi di visitatori:

◦ ore 9,30

◦ ore 10,45

◦ ore 12,15

Informazioni logistiche:

• Ingresso al Forte: via Aurelia Antica, 443 – Roma.

Prenotazioni e contatti:

Per partecipare è necessaria la prenotazione al seguente indirizzo: prenotazione.forteaurelia@gdf.it.

Per ulteriori informazioni: www.istitutoitalianocastelli.it.