“The Rookie”, in prima visione stasera su Rai 2: la trama degli episodi

La settima stagione della serie “The Rookie”, in prima visione sabato 16 maggio alle 21.20 su Rai 2: la trama degli episodi

Proseguono le avventure di John Nolan, la ex recluta più anziana della polizia di Los Angeles, nella settima stagione della serie “The Rookie”, in prima visione sabato 16 maggio alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio intitolato “Il bacio”, dopo la sparatoria James e Kylie vengono portati d’urgenza in ospedale e operati.

Durante le indagini il bacio, che Nolan ha visto scambiarsi tra loro, diventa motivo di sospetto così come una fotografia che ritrae James insieme a un ricercato. Nell’episodio successivo, intitolato “Caos”, tre ragazzine di 13 anni dichiarano di essere state pugnalate da uno sconosciuto mascherato. Da un interrogatorio in contemporanea risulta però che due di loro si sono preparate una determinata versione dei fatti.

Nel frattempo, la centrale è nel disordine più completo: ha ricevuto l’obbligo di accogliere un grande numero di nuovi detenuti provenienti dal carcere. I detenuti fanno saltare il sistema di riconoscimento informatico e, come se non bastasse, un procione si aggira per la centrale rosicchiando cavi elettrici e causando anche un blackout. Con Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Melissa O’Neil, Eric Winter, Mekia Cox, Lisseth Chavez, Jenna Dewan, Deric Augustine, Patrick Keleher.