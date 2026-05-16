Sub italiani morti alle Maldive: deceduto anche uno dei soccorritori

Maldive, uno dei sub alla ricerca dei corpi degli italiani è morto dopo un malore. Lo yacht Duke of York, che ospitava i turisti tra cui i cinque dispersi, ha nel frattempo raggiunto la capitale Malé

Le operazioni di ricerca alle grotte di Alimatha, nell’atollo di Vaavu, sono riprese stamattina. L’unico corpo recuperato finora è quello dell’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Mancano all’appello Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. A quanto si apprende dai media locali uno dei sommozzatori impegnato nei soccorsi avrebbe avuto un malore e sarebbe morto.

Si tratta – scrive il Corriere della Sera – di un sommozzatore delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive: il sergente scelto Mohammed Mahudhee. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ADK ma non c’è stato nulla da fare. Ci sarebbe stato un problema di depressurizzazione durante la fase di risalita.

Le condizioni meteorologiche sono favorevoli, riferisce la console onoraria Giorgia Marazzi, che si trova a bordo della nave della guardia costiera maldiviana “Ghazee” insieme all’ambasciatore Damiano Francovigh. In mare operano otto sommozzatori maldiviani che si alternano nei turni di immersione. I primi due si sono già immersi per individuare e segnalare con precisione il punto di ingresso della serie di caverne in cui sono scomparsi i cinque subacquei italiani. Gli altri sei scenderanno successivamente per tentare di localizzare i corpi e riportarli in superficie.

Lo yacht Duke of York, che ospitava i venticinque turisti italiani tra cui i cinque dispersi, ha nel frattempo raggiunto la capitale Malé. Lo sbarco dei venti passeggeri rimasti a bordo richiederà tempo: la polizia maldiviana deve raccogliere le testimonianze di tutti i presenti, mentre un team di psicologi salirà sull’imbarcazione per fornire assistenza.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore e la console onoraria, entrambi imbarcati sull’unità di appoggio. Ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire le operazioni di recupero e di garantire assistenza alle famiglie delle vittime e ai connazionali che dovranno rientrare in Italia. Su sua richiesta, la polizia maldiviana ha predisposto un supporto psicologico dedicato ai cittadini italiani coinvolti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)