Stasera su Rai 5 “Sei pezzi facili” in replica con “Qui e ora”

“Qui e ora” è il terzo appuntamento della rassegna “ Sei pezzi facili ” di Mattia Torre, in onda su Rai 5 in replica sabato 16 maggio 2026

Sono Valerio Aprea e Paolo Calabresi i protagonisti di “Qui e ora”, terzo appuntamento di “Sei pezzi facili” – le sei pièce teatrali di Mattia Torre messe in scena per il piccolo schermo, sotto la direzione artistica e la regia di Paolo Sorrentino – che Rai Cultura propone in replica sabato 16 maggio 2026 alle 21.15 su Rai 5.

“Qui e ora” parte da un incidente frontale tra due scooter in una strada sperduta della periferia di Roma: è il 2 giugno, festa nazionale, e i soccorsi tardano ad arrivare. I due uomini che giacciono a terra sono due opposti, antropologicamente inconciliabili, destinati a odiarsi: Aurelio è un cuoco famoso, che cucina alla radio intrattenendo massaie e non solo, il suo pensiero è sempre positivo, si sente sicuro, si dice fumantino; Claudio è disoccupato, mammone, impacciato, svogliato, sempre sul punto di soccombere ma, per miracolo, ancora vivo.