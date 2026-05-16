Sara Razzicchia alla guida delle risorse umane di Servier in Italia

Il Gruppo Servier in Italia annuncia la nomina di Sara Razzicchia come nuovo HR Director con l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle persone e la trasformazione dell’organizzazione

Il Gruppo Servier in Italia annuncia la nomina di Sara Razzicchia come nuovo HR Director, che nel suo nuovo incarico arriva alla guida della Direzione Risorse Umane con l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle persone e la trasformazione dell’organizzazione, attraverso una solida visione strategica e una seniority maturata in grandi Aziende e Gruppi internazionali del settore.

Nel corso del suo percorso professionale Razzicchia ha maturato solide competenze trasversali nella gestione delle Risorse Umane, nello sviluppo organizzativo, nei processi di riorganizzazione e trasformazione e nel supporto e coaching ai Senior Leader, sia a livello locale che internazionale, nelle divisioni Ricerca & Sviluppo, Marketing & Vendite, Manifatturiero e Vaccini del settore farmaceutico e del comparto industriale.

“Sono entusiasta di assumere questo nuovo incarico e di contribuire al lavoro di profonda trasformazione del Gruppo già in atto”, dichiara Razzicchia. “Credo fortemente nel valore delle persone come motore della crescita aziendale e lavorerò per rafforzare un’organizzazione sempre più efficace, inclusiva e resiliente, in continuità con il percorso di crescita e sviluppo avviato negli ultimi anni e per affrontare al meglio la complessità del contesto attuale e le sfide future.”

Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso lo IULM, Razzicchia, porta con sé una solida esperienza, maturata in oltre vent’anni di carriera in grandi aziende e gruppi internazionali. Il suo percorso professionale ha avuto inizio nel 1998 in Merck Research Laboratories, dove ha mosso i primi passi nella gestione dei processi di selezione, assunzione e comunicazione interna, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino al 2013, anno in cui è entrata in Sanofi Pasteur MSD Italia S.p.A. con il ruolo di Direttore Risorse Umane. Nel 2017 ha intrapreso una nuova sfida professionale in Daikin Applied Europe per poi approdare nel 2021 in Organon Italia dove ha ricoperto il ruolo di HR Director e membro del CdA.

La cura delle persone rappresenta uno dei pilastri fondanti della cultura aziendale di Servier, orientata alla costruzione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e sicuro, in cui il contributo di ciascuno è considerato essenziale. Da questa visione nasce l’approccio People In, basato su ascolto, valorizzazione del talento e condivisione. Una strategia che si concretizza nello sviluppo delle competenze attraverso programmi formativi innovativi e percorsi di mobilità nazionale e internazionale ma anche promuovendo il benessere delle persone grazie ad un sistema di welfare che favorisce l’equilibrio tra vita privata e professionale. Pratiche HR di eccellenza che hanno portato Servier a distinguersi, dal 2017, tra le realtà più virtuose del panorama nazionale e, più recentemente, a essere inclusa nelle classifiche Best Workplaces di Great Place to Work.

Razzicchia succede a Elisa Napolitano, che conclude la propria esperienza professionale nel Gruppo Servier in Italia dopo oltre vent’anni di carriera. Razzicchia ne raccoglie l’eredità con entusiasmo, pronta ad affrontare nuove sfide all’interno del Gruppo.