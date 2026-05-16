Rinascita e riscatto a “Ciao Maschio” oggi su Rai 1

“Rinascita e riscatto”. È il concetto attorno al quale ruoterà la nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo e in onda oggi su Rai 1

“Rinascita e riscatto”. È il concetto attorno al quale ruoterà la nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo e in onda sabato 16 maggio alle 17.10 su Rai 1. In studio, arriveranno: Gabriel Garko, attore tra i più amati del cinema e della fiction italiana, simbolo di un percorso personale di grande coraggio e autenticità; Samuel Peron, ballerino e volto storico di “Ballando con le Stelle”, noto per la sua eleganza in pista e per il legame profondo con il mondo della danza classica e contemporanea; Paride Vitale, imprenditore della comunicazione e personaggio poliedrico del mondo dello spettacolo, noto al grande pubblico anche per la sua vittoria a “Pechino Express” al fianco di Victoria Cabello.

Nel corso della puntata non mancheranno il sarcasmo di Edoardo Tavassi e i suoi dissing-Rap. In occasione della finale di Eurovision Song Contest di sabato sera, le Swingeresse celebreranno l’evento con una scaletta musicale tutta dedicata ad alcuni brani iconici della competizione europea, ovvero tre grandi successi italiani in gara negli anni scorsi: “Due vite” di Marco Mengoni, “La noia” di Angelina Mango e “Zitti e buoni” dei Måneskin.

A chiudere la trasmissione, nello spazio dedicato ai giovani talenti l’esibizione dell’“Anonima Armonisti”.

Prima dei titoli di coda, ancora un momento speciale: un backstage esclusivo dalla 38^ edizione del Salone del Libro di Torino, per portare il pubblico di Rai 1 nel cuore di uno degli appuntamenti culturali più importanti e seguiti d’Italia.