Oroscopo di oggi, sabato 16 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 16 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La giornata può scuotere le nostre certezze come un vento che spezza i rami secchi. Restiamo nell’occhio del ciclone dove paradossalmente è tutto calmo. Troviamo modi per riorganizzare ciò che conta davvero. Piccoli aggiustamenti per ricompattare il terreno.
Toro
Lunedì veloce, dinamico, quasi impetuoso. La mente corre e il corpo la segue. Rischiamo di rispondere più in fretta di quanto serva. Meglio incanalare questa energia in delle scelte mirate, e stare alla larga da scontri del tutto inutili e sterili.
Gemelli
La nostra Venere ci dona fascino e le opportunità arrivano, ma è fondamentale offrire gratitudine e riconoscenza alle persone che ci sono vicine. La Luna in quadratura ci spinge a cercare stabilità. Allontaniamoci per un momento dalle influenze esterne.
Cancro
La Luna in Pesci alimenta l’ispirazione. Con l’aiuto del nostro Giove, vale proprio la pena provarci e agire, anche se non tutto ci è subito chiaro. Non esitiamo. È ora di usare la pienezza della nostra ispirazione per dare il via a un’iniziativa ambiziosa.
Leone
Marte e Saturno in Ariete ci donano la determinazione per tagliare i rami secchi, specialmente nelle questioni burocratiche che ci stanno bloccando. Mercurio è quadrato, ma il nostro ragionamento è eccellente. Usiamolo per definire un progetto di lunga durata.
Vergine
Oggi ci ritroviamo al comando. La nostra capacità di organizzazione è massima e riusciamo a mettere ordine in un settore che lo necessita. La determinazione ci rende instancabili. Teniamo un atteggiamento calmo e risoluto per superare gli ostacoli.
Bilancia
Una vecchia delusione può tornare a galla, ma non lasciamoci travolgere. Venere in splendido aspetto ci invita a guardare il bicchiere mezzo pieno. Respiriamo a fondo, e restiamo calmi di fronte a coloro che cercano di criticare il nostro lavoro o le scelte fatte.
Scorpione
La lucidità mentale è alta, ma se badiamo troppo alla testa, rischiamo di tagliare fuori tutto quello che il corpo e i sensi ci vogliono comunicare. La nostra sensualità si libera, ma proviamo a distinguere la passione passeggera dai sentimenti profondi.
Sagittario
Teniamo i piedi per terra: un approccio pragmatico e una pianificazione dettagliata ci condurranno al successo. Investiamo tempo nella formazione. Non temiamo di dedicarci all’apprendimento di una nuova abilità, che ci possa rendere più ricchi in futuro.
Capricorno
Il Sole e la Luna collaborano per restituirci equilibrio. Momento di piccoli piaceri e riconciliazioni. Le cose semplici bastano a riempirci il cuore. Se abbiamo un desiderio da realizzare, concentriamoci con fiducia per riuscire ad attrarlo e manifestarlo.
Acquario
Guardiamoci dentro e trasformiamo l’autocritica in un’occasione di miglioramento. Chiediamo scusa, se serve, o tendiamo una mano per un chiarimento. Il Sole e Mercurio in quadratura possono creare attriti o incomprensioni: è essenziale essere dei pacificatori.
Pesci
Troviamo la serenità nell’essere guide collaborative, non solo direttive. Coltivando l’umiltà, riconosciamo il valore del contributo altrui. Mostriamoci carismatici, coinvolgendo la persona amata nei nostri sogni, ma senza imporre il nostro volere.