Linea Verde Italia su Rai 1 oggi è a Lucca

In questa puntata di Linea Verde Italia andiamo alla scoperta del cuore autentico della Toscana, con una tappa speciale a Lucca
Nuovo appuntamento con “Linea Verde Italia”, in onda sabato 16 maggio alle 12.25 su Rai 1
In questa puntata andiamo alla scoperta del cuore autentico della Toscana, con una tappa speciale a Lucca: una città in cui il fascino della storia millenaria si intreccia con uno sguardo innovativo e sostenibile verso il futuro. Conducono Monica Caradonna e Tinto.
Puntata realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura nell’ambito delle iniziative per le Capitali italiane della Cultura, del Libro e dell’Arte contemporanea.